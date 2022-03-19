بشرطين.. السعودية تسمح لغير المحصنين باداء العمرة

2022/03/19 | 19:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت وزارة الحج والعمرة في السعودية أنه تم السماح لغير المحصنين بأداء العمرة بشرطين هما عدم إصابتهم بفيروس كورونا، أو عدم مخالطتهم بمصاب بالفيروس.وجاءت تأكيدات الوزارة ردا على أحد الاستفسارات عبر منصاتها الرسمية حول إمكانية أداء العمرة لغير المحصنين، لتجيب بقولها: “تم السماح لغير المحصنين بأداء العمرة والصلاة في الحرمين، بشرط عدم إصابتهم […]

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السعودية تسمح لغير المحصنين باداء العمرة أولاً على ايرث نيوز.

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