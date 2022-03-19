2022/03/19 | 20:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ضبط أربعة احزمة ناسفة وعدد من العبوات والصواريخ في الانبار ونينوى » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 19:52

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