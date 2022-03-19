2022/03/19 | 20:06 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غانم عريبي يعتذر من مرافقة المنتخب الأولمبي إلى الإمارات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/19 | 20:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غانم عريبي يعتذر من مرافقة المنتخب الأولمبي إلى الإمارات) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غانم عريبي يعتذر من مرافقة المنتخب الأولمبي إلى الإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).