2022/03/19 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشف عضو بائتلاف دولة القانون، اليوم السبت، عن لقاء مرتقب بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري قبيل جلسة اختيار رئيس الجمهورية المقرر انعقادها في 26 من الشهر الجاري.

وقال عضو الائتلاف، وائل الركابي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "اللقاء الذي من المؤمل ان ينعقد خلال اليومين المقبلين او قبل انعقاد جلسة اختيار رئيس الجمهورية بين الاطار والتيار للاتفاق على القضايا الأساسية الكبيرة التي تهم البيت الشيعي فقط ككتلة اكبر".

وأضاف الركابي، أنه "سيتم خلال اللقاء الاتفاق على جعفر الصدر او اي مرشح اخر، ولكن المهم في هذا اللقاء هو فك الانسداد السياسي للمضي بتشكيل الحكومة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال اليومين المقبلين.. القانون يكشف عن لقاء بين الإطار والتيار ويعلن اسم الرئيس الجديد للحكومة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال اليومين المقبلين.. القانون يكشف عن لقاء بين الإطار والتيار ويعلن اسم الرئيس الجديد للحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).