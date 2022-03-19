ضبط اربعة احزمة ناسفة وعدد من العبوات والصواريخ في محافظتين

2022/03/19 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، تمكنها من تضبط اربعة احزمة ناسفة وعدد من العبوات والصواريخ في الانبار ونينوى.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "بعمليات منفصلة ومعلومات استخبارية دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرق ( الخامسة- السابعة -العشرون ) والتي تمحورت في البحث والتفتيش عن اسلحة واعتدة عصابات داعش الارهابية في قواطع عملياتها بمحافظتي الانبار ونينوى اسفرت عن ضبط (4 أحزمة ناسفة ، و50 اطلاقة مقاومة للطائرات ، و20 عبوة ناسفة ، و13 قنبرة مختلفة، و7صواريخ قاذفة، و5 مساطر تفجير ، و4 صواريخ دبابة ، و4 قداحات تفجير ، وعشرات الامتار من اسلاك التفجير ، ورمانة يدوية ، وصاروخ محلي )".

وأضافت "حيث قامت مفارز المعالجة الهندسية المرافقة للقوات برفع المواد وتفجيرها موقعيا وتحت السيطرة".

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