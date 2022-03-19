تصريح للكاظمي يخص رفع الحظر عن الملاعب العراقية

2022/03/19 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، دعمه لتوجهات اتحاد الكرة لرفع الحظر عن الملاعب العراقية

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، فراس بحر العلوم في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الكاظمي، داعمٌ بقوة للإجراءات القانونيّة التي يتخذها الاتحاد بتقديم الشكوى في محكمةِ الكاس لاسترداد حق العراق باللعب في أرضه بعد نقل مباراةِ منتخبنا الوطني والإمارات الى السعودية"

وأضافَ: "أما بخصوص ما تم تداوله على لساني بعدم تقديم شكوى فهذا كلام عارٍ عن الصحة وأن رئيس الوزراء لعب دوراً محورياً مع وزير الشباب والرياضة في رفع الحظر عن الملاعب العراقية".

وبين أن "الاتحاد العراقي لكرة القدم، ماضٍ قدماً نحو عودةِ المبارياتِ الدولية للعراق بعد قرار رفع الحظر الدولي عن ملاعبنا".

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