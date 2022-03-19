الإطاحة بـ3 إرهابيين و5 متهمين بـ”الدكة العشائرية” في بغداد

2022/03/19 | 20:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، اعتقال 3 إرهابيين، وبالإضافة إلى 5 متهمين بالدكة العشائرية في مناطق متفرقة من العاصمة وذكر بيان لإعلام القيادة تلقته إيرث نيوز، إنه “لتعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد وملاحقة العناصر الارهابية والخارجين على القانون ومنفذي الدكة العشائرية، بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد، تمكنت […]

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