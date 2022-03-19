2022/03/19 | 20:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qVKp_0a-QmA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاصفة ترابية تدخل العراق باتجاه العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عاصفة ترابية تدخل العراق باتجاه العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).