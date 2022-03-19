2022/03/19 | 20:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية أجبرت على التراجع عن كييف بمسافة 70 كلم

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