عدم انتخاب رئيس الجمهورية بعد 6 نيسان يلزم بحل البرلمان

2022/03/19 | 20:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر خبراء قانونيون من حل البرلمان بطلبٍ من ثلث الأعضاء بعد السادس من نيسان في حال عدم انتخاب رئيس الجمهورية وبذلك تُلزم السلطةُ القضائية اقامةَ انتخاباتٍ مبكرة جديدة وتستمر الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية.

القانونيون اكدوا انه بعد تحديد يوم ٢٦ آذار لعقد الجلسة اختيار الرئيس الجديد ويسمح بتأجيلها لغاية ٦ نيسان فقط، وفي خلاف ذلك يكون البرلمان أمام مخالفةٍ صريحة لقرار المحكمة التي اجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة وسيكون مجلس النواب أمام فشلٍ غيرِ قابلٍ للحل.

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