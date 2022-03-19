ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ في محافظتين

2022/03/19 | 20:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن ضبط احزمة ناسفة وعدد من العبوات والصواريخ في الانبار ونينوى.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعمليات منفصلة ومعلومات استخبارية دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرق (الخامسة- السابعة -العشرون) والتي تمحورت في البحث والتفتيش عن اسلحة واعتدة عصابات داعش الارهابية في قواطع عملياتها بمحافظتي الانبار ونينوى اسفرت عن ضبط (4 أحزمة ناسفة، و50 اطلاقة مقاومة للطائرات، و20 عبوة ناسفة، و13 قنبرة مختلفة".

وأضافت "كا تم ضبط 7 صواريخ قاذفة، و5 مساطر تفجير، و4 صواريخ دبابة ، و4 قداحات تفجير، وعشرات الامتار من اسلاك التفجير، ورمانة يدوية، وصاروخ محلي".

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