ضبط أربعة أحزمة ناسفة وعدد من العبوات والصواريخ في الأنبار ونينوى

2022/03/19 | 20:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، ضبط أربعة أحزمة ناسفة وعدد من العبوات والصواريخ في محافظتي الأنبار ونينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بعمليات منفصلة ومعلومات استخبارية دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرق (الخامسة- السابعة- العشرون) والتي تمحورت في البحث والتفتيش عن اسلحة واعتدة عصابات داعش الارهابية في قواطع عملياتها بمحافظتي الانبار ونينوى، أسفرت عن ضبط (4 أحزمة ناسفة، و50 اطلاقة مقاومة للطائرات، و20 عبوة ناسفة، و13 قنبرة مختلفة، و7 صواريخ قاذفة، و5 مساطر تفجير، و4 صواريخ دبابة، و4 قداحات تفجير، وعشرات الامتار من اسلاك التفجير، ورمانة يدوية، وصاروخ محلي)".

وأضافت، أن "مفارز المعالجة الهندسية المرافقة للقوات قامت برفع المواد وتفجيرها موقعيا وتحت السيطرة".

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