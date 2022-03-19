2022/03/19 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهود من أهلها مقالات أمريكية وإسرائيلية تكشف الجانب المخفي من الحرب دلال بشار لم يكن إحتلال العراق أمرا طبيعيا، كما لم تكن أخبار تلك الفترة تنقل ما يحدث بصورة حقيقية خاليه من الفلاتر! وهو ما حدث في فلسطين أيضا.فقد صور هذه الأحداث إعلام مزيف.شهود من أهلها كتاب جمع مقالات عديدة لكُتاب أمرييكين […]

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