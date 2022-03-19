2022/03/19 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف المتنبئ الجوي، اليوم السبت، عن تفاصيل العاصفة الترابية القادمة إلى العراق.

وقال عطية في منشور تابعته (بغداد اليوم) إن "جدارا غباريا تشكل جنوب نينوى وشمال الانبار ويتجه شرقا نحو صلاح الدين وربما يتلاشى قريبا او يتطور".

وأضاف اننا "نتابع التطورات المستمرة للحالة الجوية".

ونشرت (بغداد اليوم) بوقت سابق اليوم، فيديو يظهر اقتراب عاصفة ترابية من الحدود السورية العراقية وتتجه نحو المحافظات العراقية.

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