اتحاد الاسكواش يعلن انطلاق فعالية متوقفة منذ 24 عاماً

2022/03/19 | 20:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للاسكواش، انطلاق فعالية متوقفة منذ 24 عاماً في بغداد.وقال نائب رئيس اتحاد اللعبة حسين ابو العيس في بيان ان “يوم غد سيشهد انطلاق فعاليات الدورة التحكيمية الدولية التي ينظمها الاتحاد العراقي المركزي للاسكواش بإشراف المحاضر الاسيوي عبد الرحمن العويش الكويتي الجنسية”.وبين ان “الدورة الدولية التي من المقرر ان […]

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