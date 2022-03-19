الكشف عن تفاصيل العاصفة الترابية القادمة إلى العراق

2022/03/19 | 20:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتنبئ الجوي، اليوم السبت، عن

تفاصيل العاصفة الترابية القادمة إلى

العراق.

وقال عطية في منشور اليوم السبت إن

"جدارا غباريا تشكل جنوب نينوى وشمال

الانبار

ويتجه شرقا نحو صلاح الدين وربما يتلاشى

قري

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