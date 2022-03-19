لافروف: تعاون روسيا والصين سيتوطد والغرب فقد مصداقيته كشريك اقتصادي

2022/03/19 | 20:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب بـ”تقويض أسس النظام العالمي”، مشددا على أن تعاون موسكو وبكين سيتعزز في هذه الظروف.وقال لافروف، في كلمة ألقاها اليوم السبت أمام المشاركين في المسار الدولي من مسابقة “زعماء روسيا”، متحدثا عن أفق التعاون بين موسكو وبكين: “هذا التعاون سيتوطد، وفي ظروف تقويض الغرب بشكل صارخ جميع […]

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