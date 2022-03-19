تقديرات غربية: بوتين مُصمم على اجتياح كامل أوكرانيا.. ومخاوف من

2022/03/19 | 20:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تنفيذ وقف إطلاق النار في أوكرانيا وفتح الممرات الإنسانية، للسماح بالخروج الآمن للناس هناك.

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