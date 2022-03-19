وطني الصالات يهزم منتخب طهران ودياً

2022/03/19 | 20:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تغلبَ المُنتخب الوطني لكرةِ الصالات على منتخبِ طهران بثلاثةِ أهدافٍ مقابل هدفين.وتعد هذه المواجهة هي الودية الأولى للمنتخب الوطني ضمن معسكره التدريبي الذي يتواصلُ في مجمع ازادي الأولمبي بالعاصمةِ الإيرانية طهران تحضيراً للمشاركةِ في التصفياتِ المؤهلة لبطولةِ كأس آسيا الشهر المقبل.وعقدَ مدرب المنتخب الوطني لكرةِ الصالات، محمد ناظم الشريعة، اجتماعاً موسعاً […]

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