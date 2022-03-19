متنبئ جوي: انخفاض بدرجات الحرارة يومي غد الأحد والاثنين

2022/03/19 | 21:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ توقع المتبئ الجوي صادق عطية، أن يشهد يومي غد الأحد والأثنين انخفاضا بدرجات الحرارة، فيما أشار إلى أن تقلبات درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئيا هو اهم مايميز الطقس خلال هذا الاسبوع.وكتب العطية، في صفحته على “فيسبوك”، وتابعته إيرث نيوز، أنه “من المتوقع ان يطرأ انخفاض بدرجات الحرارة يومي الاحد والاثنين في […]

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