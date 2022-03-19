النوروز.. عيد كردي يبرز فسيفساء المكونات في العراق بتقاليد أسطورية

2022/03/19 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

يمثل نوروز (اليوم الجديد) عيداً قومياً للمكون الكردي وفي الوقت نفسه عيد رأس السنة الكردية الجديدة الذي يوافق الـ21 من آذار، وفق التقويم الميلادي.

ويعد عيد نوروز من الأعياد القديمة التي يحتفل بها، حیث يعود تأريخها إلى القرن السابع قبل الميلاد، وتحديدا منذ تأسيس أول دولة كردية، "دولة ماد".



يحمل هذا العيد بعداً قومياً ولە صفة خاصة مرتبطة بقضية التحرر من الظلم حیث يعمدون الى اشعال النار عند قمم الجبال، كرمز لانتصار الكرد على الطغاة والتخلص من الظلم الذي كان يمارس ضدّهم .

يذكر أنّ هذا العيد يصادف بداية فصل الربيع وهو شهر الخصب والتجدّد حيث تكتسي الطبيعة ثوبها الأخضر فتظهر بأبهى حلّلها ما يسمح بطريقة أو بأخرى للشعب الكوردي في الاحتفال بهذه المناسبة المميزة.

تیمناً بهذا العید، تعتبر الأيام من 20 لغاية 23 من آذار من كل سنة عطلة رسمية في كردستان – العراق.

يخرج الكرد خصوصاً في تلك الأیام، وبعدها عموماً، إلى أحضان الطبيعة مرتدين الزيّ الكردي، فيمارسون طقوس هذا العيد من خلال إيقاد شعلة النوروز، والتي يُطلق عليها شُعلة كاوا حداد، وفق الاسطورة وعقد حلقات الرقص الجماعي والغناء.

تقرير : أحمد خضر

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