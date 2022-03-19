منتخبنا لكرة الصالات يتغلب على نظيره الإيراني ودياً

2022/03/19 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تغلبَ المُنتخب الوطني لكرةِ الصالات، مساء اليوم السبت، على منتخبِ طهران بثلاثةِ أهدافٍ مقابل هدفين في مباراته الودية الأولى ضمن معسكره التدريبي الذي يتواصلُ في مجمع ازادي الأولمبي بالعاصمةِ الإيرانية طهران تحضيراً للمشاركةِ في التصفياتِ المؤهلة لبطولةِ كأس آسيا الشهر المقبل.

وعقدَ مدرب المنتخب الوطني لكرةِ الصالات، محمد ناظم الشريعة، اجتماعاً موسعاً مع الجهازِ الفني المُساعد والطاقمين الإداري والطبي واللاعبين، وتم خلاله التأكيدُ على أهمية المرحلةِ المقبلة، فضلاً عن شرحِ الجوانب الفنية والخططيّة التي يحتاجها اللاعبون لتحقيق أفضل النتائج.

من جانبه، قالَ رئيس لجنة كرةِ الصالات والشاطئية، علي عبد الحسين: إن المنتخب الوطني قدّمَ أداءً مثالياً في مباراته الوديّة الأولى، واستحقَ فيها الفوزَ بالرغم من اعتماد المدرب محمد ناظم الشريعة على جميعِ اللاعبين وأشركهم طوال وقت المباراةِ لتحقيق الفائدةِ الأكبر التي نسعى إليها.

وقال إن "المنتخب الوطني تنتظره مباراةٌ ودية ثانيةٌ يوم الاثنين أمام منتخب أفغانستان المُتواجد في طهران، على أن تغادرَ بعثة المنتخب الوطني الى العاصمةِ اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء المُقبل للدخول في معسكرٍ تدريبي يتضمنُ مباراتين تجريبيتين أمام المنتخب اللبناني".

مختتماً حديثه بالتأكيد على إن "اتحاد الكرة قامَ بتهيئةِ الأمور الخاصة بنجاح الرحلةِ التحضيريّة للمنتخبِ الوطني قبيل الدخول رسمياً في التصفياتِ الآسيوية التي سيستهلها بمواجهةِ منتخب الإمارات يوم 5 نيسان المقبل، ثم يلتقي في المباراة الثانية منتخبَ البحرين باليوم السابع منه، على أن يتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعةٍ وتقام مباراة ملحق بين المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث في المجموعتين من أجل تحديدِ الفريق الحاصل على البطاقةِ الخامسة في النهائيات".

من جهته، أكدَ المدرب المساعد لمنتخبنا الوطني لكرةِ الصالات، حميد شانديزي: أن "تدريبات المنتخب الوطني تسير وفق المنهجيّة التي تم وضعها للسير بثباتٍ نحو الشروعِ بمهمتنا الرسميّة في التصفياتِ الآسيويّة، ونعي جيداً أنها لن تكون يسيرةً كون منتخبي الإمارات والبحرين تطورا كثيراً إلا إن ثقتنا كبيرةٌ بلاعبينا لتحقيق بطاقة التأهلِ إلى النهائياتِ، وهذا ما نتطلعُ إلى تحقيقه".

وأوضحَ لاعب المنتخب الوطني، حيدر مجيد: أن "استعداداتنا جيدةٌ، وتسير بوتيرةٍ متصاعدةٍ، وإن خوض المباريات التجريبيّة سيصل بنا إلى مرحلةِ الجاهزيّة التامة، ونسعى جاهدين لتقديم مستوى جيدٍ وتحقيق نتائج ايجابية قبيل الدخولِ في التصفياتِ الآسيوية التي أرى أنها لن تكون يسيرةً لتقارب المستوى بين المنتخباتِ المشاركة إلا إننا عازمون على الظفر بإحدى البطاقاتِ المُؤهلة لأن منتخبنا يضم لاعبين بمهاراتٍ فنيةٍ عالية وانضباطٍ خططي وتكتيكي وحُسن التعاملِ في المواجهاتِ المهمة".

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