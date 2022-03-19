نقابة الفنانين تنعى رحيل الفنان حافظ عارف

2022/03/19 | 21:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نعت نقابة الفنانين العراقيين، الفنان حافظ عارف، الذي فارق الحياة اليوم السبت.وذكر بيان للنقابة تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “ببالغ الحزن والاسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان حافظ عارف، والذي وافته المنية هذا اليوم، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه […]

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