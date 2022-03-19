ضبط أحزمة ناسفة وعبوات وصواريخ في محافظتين

2022/03/19 | 21:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفارز المعالجة الهندسية المرافقة للقوات قامت برفع المواد وتفجيرها.

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