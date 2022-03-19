الأمم المتحدة تعلن حصيلة الضحايا المدنيين جراء الغزو الروسي لأوكرانيا

2022/03/19 | 21:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم

المتحدة، السبت، حصيلة الضحايا

المدنيين في أوكرانيا منذ بدء الغزو

الروسي في 24 شباط الماضي حتى 18 آذار

الجاري.

وقال المكتب في بيان صحفي، (19 آذار

2022)، إن "847

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