كربلاء تستثمر الزيارة الشعبانية لمحاربة الشائعات الكاذبة

2022/03/19 | 21:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استثمرت مفارز الشرطة المجتمعية وقسم

العلاقات والاعلام الزيارة الشعبانية

المباركة في كربلاء بحملات مكثفة

لمحاربة الشائعات الكاذبة من خلال فرق

جوالة بين جموع الزائرين.





و بين مدير شعبة الشرطة المجتمعية

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