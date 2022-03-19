أمانة مجلس الوزراء: توجه حكومي لتحريك المشاريع المتوقفة في جميع المحافظات

2022/03/19 | 21:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميكشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، عن توجه حكومي لتحريك المشاريع المتوقفة في جميع المحافظات.وقال المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "نهضة عمرانية مرتقبة في محافظات النجف الأشرف وبابل والديوانية وميسان، إضافة الى ذي قار التي بدأ جزء من مشاريعها بالاكتمال بعد تأسيس مشروع إعمار ذي قار"، مبينا أن "المشاريع المتلكئة التي سيعاد العمل فيها، بتلك المحافظات تستهدف انجاز المدارس والمشاريع الخدمية وكذلك البنى التحتية". وتابع أنه "بعد نجاح التجربة في محافظة ذي قار والتي أسفرت عن تحريك اكثر من 100 مشروع فيها، والمباشرة بـ (206) مشاريع ضمن صندوق الاعمار، تم التوجه الى بقية المحافظات، إذ زار الامين العام لمجلس الوزراء محافظتي النجف الاشرف وبابل، فضلا عن عقد اجتماعات مع محافظتي ميسان والديوانية في مقر الامانة العامة، لتحريك المشاريع المتوقفة ضمن قطاعات التربية والصحة والشباب والرياضة والبنى التحتية"، منوها بأن "الشركات باشرت بالعمل في هذه المشاريع".ولفت إلى أن "خطة الامانة العامة هي الاعداد لمشاريع جديدة مستقبلية، وتحريك بقية المشاريع المتوقفة، وستكون هناك نهضة عمرانية، وتوفير الخدمات الاساسية والبنى التحتية في جميع المحافظات".

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