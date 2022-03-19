2022/03/19 | 21:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفى عضو مجلس النواب شعلان الكريم اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مسرباً، يتحدث فيه عن استعداده للحديث مع الأميركان داخل سفارتهم في بغداد حول “انتهاكات” سرايا السلام في سامراء، فضلاً عن ملفات أخرى.وقال الكريم في بيان تلقته “ايرث نيوز” إنه “تم الترويج لاتصال هاتفي مدبلج ومفبرك على اساس تقديم معلومات للسفارة الامريكية حول […]

ظهرت المقالة “التسجيل مفبرك”..



شعلان الكريم يبرئ نفسه من التآمر على سرايا السلام أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“التسجيل مفبرك”.. شعلان الكريم يبرئ نفسه من التآمر على سرايا السلام) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“التسجيل مفبرك”.. شعلان الكريم يبرئ نفسه من التآمر على سرايا السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).