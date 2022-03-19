توب 5: مطالب بوتين لأوكرانيا.. ورد أمريكا على زيارة بشار الأسد للإمارات

2022/03/19 | 21:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من مطالب بوتين لأوكرانيا قبل الدخول في مفاوضات لوقف إطلاق النار، وتقديرات غربية عن تصميم بوتين على اجتياح كامل أوكرانيا، ورد أمريكا على زيارة بشار الأسد إلى الإمارات، مرورًا بحسن نصرالله وتعليقه على تقارير عن وجود مقاتلين من حزب الله في أوكرانيا، وصولا إلى إحصاءات عن أكثر الدول العربية شراءً للأسلحة...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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