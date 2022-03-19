2022/03/19 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فم مفتوح ..فم مغلق ثلاثة أيام في مدينة الشعر – زيد الحلّي بين الاحتفال بمئوية القصة النجفية ، ومهرجان عالم الشعر الرابع ، خمسة اشهر فقط ، وهي مدة قصيرة بحساب الزمن ، لكن اتحاد الادباء والكتاب في النجف ، بعزم رئيسه محمود جاسم عثمان النعيمي واعضاء هيأته الادارية ، يرسم لنا بثقة خارطة […]

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