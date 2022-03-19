2022/03/19 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلام أبيض وعورة الطريق أم حلاوة السلطة؟ – جليل وادي هل حقا طريق الاصلاح وعر على اولئك الذين قدر لهم مسك زمام أمور امتنا ، ام ان حلاوة السلطة تغشي الأبصار وتميت الضمائر ، والا بماذا نفسر أنين الشعوب جراء واقعها المر منذ قرون ، من دون أن يحرك المتسلطين عليهم ساكنا ، بينما راية […]

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