2022/03/19 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبوحة اليوم – قاسم حسين صالح (أغرك مني أن حبك قاتلي ، وانك مهما تأمري القلب يفعل!) مهداة لها.{ { { التفاخر بالاحساب والانساب والالقاب ،كان قد نهى عنه النبي محمد..لانه يعمل على تفعيل سيكولوجيا التعصب بعلو الأنا وخفض الآخر

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