تشافي يرحب بعودة ميسي إلى برشلونة

2022/03/19 | 21:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أوضح مدرب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم تشافي هيرنانديز ، أن ليونيل ميسي سيظل مرحباً به طوال توليه تدريب الفريق.وقال تشافي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، إن “ميسي يستحق أن تظل أبواب برشلونة مفتوحة أمامه، وأضاف: «طالما أنا المدرب هنا، فإذا أراد أن يأتي بشكل يومي لمشاهدة […]

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