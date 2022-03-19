كذبة على العراقيين تخص توزيع ثروات النفط عليهم.. كيف تتعملق الدعاية - عاجل

2022/03/19 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي العراقي عبد الحسن الشمري، اليوم السبت، على إمكانية توزيع جزء من واردات النفط على افراد الشعب العراقي.

وقال الشمري، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الحديث او المطالبات لتوزيع جزء من واردات النفط على افراد الشعب العراقي، هو مجرد دعاية إعلامية، ليس أكثر".

وأضح أن "المطالبات بتخصيص واردات من عائدات النفط لتوزيعها على المواطنين مطالبات للدعاية الاعلامية، لانهم يعرفون جيدا ان البترودولار المخصص للمحافظات لم يعط من واردات النفط، فكيف يوزع جزء منها للشعب".

وبين أن "ما يجري من حديث عن توزيع جزء من واردات النفط على افراد الشعب العراقي، لا يغني من جوع ولا يسمن، لان وضع البلد يختلف وقادته غير كفوئين وغير قادرين على ادارته".

وأكد أن "الملف المالي بيد اشخاص غير قادرين على ادارته بشكل صحيح، والفساد المالي والاداري مستشر، فكيف يعطون جزءا من الواردات".

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