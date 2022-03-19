كاميرات المراقبة تحصن اقل من 1% لمنازل محافظة عراقية.. كشفت 40 جريمة معقدة بـ5 سنوات

2022/03/19 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشفت مصادر امنية مطلعة، اليوم السبت، بان كاميرات المراقبة تحصن اقل من 1% من منازل الاهالي في ديالى.

وقالت المصادر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الاحصائيات الاخيرة حول مدى انتشار كاميرات المراقبة في المنازل داخل المدن والقرى والقصبات في ديالى تدلل بانها اقل من 1% وهو رقم محدود جدا لكن الملفت بان نشاط نصب الكاميرات في القرى خاصة التي تشهد خروقات امنية متكررة وتقع في محاور ساخنة".

واضافت، ان "الشركات والمجمعات التجارية وحتى محال الجملة تصل نصب الكاميرات الى 90%"، لافتة الى ان "ثقافة نصب الكاميرات لاتزال متباطئة جدا في التقدم لكنها اثمرت عن نتائج ايجابية في السنوات 5 الاخيرة بعدما كانت سبب في كشف أكثر من 40 جريمة معقدة بعضها ارهابي".

واشارت الى ان "الاجهزة الامنية تشجع على نصب الكاميرات في كل المناطق السكنية لأنها اداة امنية فعالية في الانذار المبكر بالاضافة الى انها تتحول الى اداة ادانة ومعرفة الجناة للكثير من المجرمين والارهابين".

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