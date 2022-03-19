المنتخب الوطني للركبي يشارك في بطولة غرب اسيا لفئة 15

2022/03/19 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت لجنة الركبي العراقي، اليوم السبت، عن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة غرب اسيا لفئة 15 المزمع اقامتها في العاصمة الايرانية طهران للفترة 9-14 ايار المقبل بعد وصول كتاب من الاتحاد الاسيوي للركبي للمشاركة بها.

وأكد رئيس لجنة الركبي العراقي، فريق هزاع، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "العراق وافق على طلب المشاركة في بطولة غرب اسيا 15 بعد الاجتماع مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني المكون من المدير الفني مصطفى عبد والمدرب سلام كاطع".

وأضاف أن "المنتخب الوطني سيتجمع خلال الايام المقبلة من اجل اختيار اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب في البطولة".

وبين أن "هذه البطولة هي الاولى التي سيشارك فيها العراق لفئة 15 و هي تعد من البطولات الاساسية في الركبي الى جانب سباعيات الركبي"، مشيرا الى أن "المنتخب يسعى الى تحقيق نتائج ايجابية في البطولة على الرغم من مشاركة منتخبات قوية من غرب القارة الصفراء".

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