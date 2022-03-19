متنبئ جوي يتوقع أجواء غير مستقرة خلال الايام المقبلة

2022/03/19 | 21:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هطول متوقع لأمطار خفيفة يشمل دهوك وشمال أربيل.

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