2022/03/19 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير يرى إمكانية تحريك دعاوى في المحاكم الدولية: جرائم الحرب الأمريكية على العراق لا تسقط بالتقادم بغداد – قصي منذر راى خبير قانوني ، امكانية تحريك دعاوى بالمحاكم الدولية ضد الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها القوات الامريكية خلال حربها على العراق ، مؤكدا ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم مهما طال امدها.وقال وائل منذر لـ […]

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