2022/03/19 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمانة بغداد تستعد لتأهيل شارع الرشيد برؤية تضاهي زقاق المتنبي بغداد- الزمان الناصرية – باسم الركابي اكد امين بغداد علاء معن ، الشروع باعادة تأهيل شارع الرشيد وفق رؤية معمارية تضاهي اعمار زقاق المتنبي.وذكر بيان للامانة تلقته (الزمان) امس ان (معن رعى عرضاً مسرحياً كبيراً في زقاق المتنبي بعنوان كلكامش الذي رأى ،من اخراج حسين […]

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