2022/03/19 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد أمني يشرف على خطط ملاحقة داعش بصلاح الدين الإستخبارات تضبط مواد معدّة للتهريب وخرقاً في أنبوب نفط المحافظات – مراسلو (الزمان) ضبطت وكالة الاستخبارات، خرقاً على الانبوب الناقل للنفط في محافظة بابل ،ومركبات محملة بمواد كهربائية معدة للتهريب في كركوك.وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل عملياتها […]

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