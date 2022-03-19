2022/03/19 | 21:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت الجزائر سفيرها في مدريد، اعتراضًا على "التحول في الموقف الإسباني إزاء الصحراء الغربية"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزائر تستدعي سفيرها في مدريد بعد تصريحات إسبانية عن الصحراء الغربية تدعم المغرب) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجزائر تستدعي سفيرها في مدريد بعد تصريحات إسبانية عن الصحراء الغربية تدعم المغرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).