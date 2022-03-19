يوميات دنماركية 200+93 - حكمة اقبال

2022/03/19 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- تضامن شعبي:تحت عنوان "معاً من اجل اوكرانيا"، شاركت 18 منظمة إنسانية من بينها الصليب الأحمر وانقاذ الطفولة في حملة جمع تبرعات لتقديم الخدمات الإنسانية الضرورية للعوائل الأوكرانية التي اضطرت لمغادرة مدنها إثر الغزو الروسي.



توّجت الحملة في حفل موسيقي تضامني لجمع التبرعات اشترك في تنظيمه قناتيّ التلفزيون الدنماركي، وأقيم في ساحة مركز مدينة كوبنهاكن مساء السبت 12 آذار الحالي، وحضره رغم برودة الط ......





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