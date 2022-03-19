2022/03/19 | 22:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال النائب شيروان الدوبرداني اليوم السبت، إن هناك حملة ممنهجة ضد نواب نينوى، رغم ان الحكومة المحلية هي من تتحمل مسؤولية الأزمات الراهنة.وأضاف الدوبرداني في بيان تلقته “ايرث نيوز”، أنه “للاسف هناك حملة ممنهجة ضد نواب نينوى بسبب الأزمات المتتالية التي تشهدها الموصل ونينوى عامة، رغم أن الجميع يعلم بأن المسؤول عن […]

ظهرت المقالة الدوبرداني يتحدث عن حملة ممنهجة ضد نواب نينوى..



ويصوب نحو الحكومة المحافظة أولاً على ايرث نيوز.

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