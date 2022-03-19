توضيح من اسايش اربيل بشأن دخول لبنانية دون

2022/03/19 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

أصدرت مديرية اسايش اربيل ، اليوم السبت، توضيحا بشأن دخول لبنانية دون "اقامة".

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "في بعض الصفحات نشر موضوع عن أن إمرأة من أصل لبناني مرت عبر الحواجز اربیل دون أن تتعامل بـ(بطاقة أمنية)، لكن المواطنين العراقيين توقفوا في صف للتعامل لإخراج (بطاقة أمنية)".

وأضافت أن "التعليمات التي تطبق في نقاط التفتيش الخاصة ب اقليم كوردستان على الأجانب (خارج العراق) تحمل ختم الذهاب والإياب من عند إحدى النقاط الحدودية ومطارات إقليم كوردستان، إجراءات إنشاء (بطاقة الإقامة) و استخراج بطاقات الإقامة للأجانب خاص ب مدیریة الإقامة (بەرێوەبەرایەتی نشینگە)".



وبينت أنه "يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لهم ومن ثم يمكنهم السفر عبر نقاط التفتيش الخاصة بنا ولكن بالنسبة للمواطنين العراقيين الأحباء، ونسهل ما نستطيع، سيتم الإجراءات اللازمة لبضع دقائق عند نقاط التفتيش الخاصة بنا للحصول على بطاقة أمنية ويعامل كل مواطن في جنوب و وسط العراق باحترام ويجري القيام بالعمل اللازم".

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