ضغوط على بايدن إزاء احتمال رفع الحرس الثوري من قائمة “الإرهاب” لتسهيل الاتفاق النووي

2022/03/19 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض في واشنطن في 18 آذار/مارس 2022 © ا ف ب جيم واتسون واشنطن (أ ف ب) – تجد إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن نفسها أمام ضغوط متزايدة من المحافظين في الولايات المتحدة ومسؤولين في إسرائيل، بعد الكشف هذا الأسبوع أن انجاز المفاوضات لاحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي […]

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