روسيا تُحذّر من خطر انجراف ألغام زرعتها أوكرانيا في البحر الأسود

2022/03/19 | 22:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذّرت روسيا، اليوم السبت، من خطر انجراف ألغام زرعتها القوات الأوكرانية في البحر الأسود بعد بدء الهجوم على أوكرانيا، مؤكدة أنها لا تستبعد بلوغها مضيق البوسفور أو حتى البحر الأبيض المتوسط.وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) في بيان إنه “بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، نصبت القوات البحرية الأوكرانية حقول […]

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