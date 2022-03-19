المنتجات النفطية تنفي وجود أزمة وقود في بغداد: إشاعات من المواقع الصفراء

2022/03/19 | 22:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنويه ..تنفي شركة توزيع المنتجات النفطية بشكل قاطع وجود اي ازمة وقود في بغداد كما تود ان تبين للمواطنين ان هذه الاشاعات التي تصدر من المواقع الصفراء المأجورة ليست الا صرخات للضربات التي وجهتها الشركة لرؤوس الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام والمعتاشين على الازمات ..كما تهيب بالمواطنين ..متابعة الاخبار من مصادرها الموثوقة ..[…]

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