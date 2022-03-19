بدلات رواد فضاء روس بألوان علم أوكرانيا في محطة الفضاء الدولية تثير جدلا

2022/03/19 | 22:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل ثلاثة رواد فضاء روس إلى محطة الفضاء الدولية، الجمعة، مرتدين بدلات طيران صفراء زاهية مزينة باللون الأزرق، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الثلاثة يظهرون تضامنًا مع أوكرانيا من خلال ارتداء ألوانها الوطنية وتوبيخ غزو حكومتهم.

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