مكافأة مغرية من واشنطن لمن يسلم ممتلكات “أصدقاء بوتين”

2022/03/19 | 22:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت واشنطن، تقديم مكافأة 5 ملايين دولار للأمريكيين الذين يسلمون اليخوت الفاخرة والطائرات والقصور التي يملكها الأوليغارش الروس.يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه الولايات المتحدة جهودها لتضييق الخناق على الأوليغارش أو الطبقة الحاكمة في روسيا والمقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، الذين تربطهم علاقات وثيقة به من خلال مصادرة أصولهم الثمينة، وفقا […]

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