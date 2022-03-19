الجزائر تستدعي سفيرها في مدريد بعد “انقلاب” الموقف الإسباني حول الصحراء

2022/03/19 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزائر-(أ ف ب) – أعلنت الجزائر السبت استدعاء سفيرها في مدريد للاحتجاج على “انقلاب مفاجئ” من جانب إسبانيا التي أعربت عن دعمها لمقترح المغرب القاضي بمنح حكم ذاتي للصحراء الغربية، بدل اجراء استفتاء لتقرير المصير كما تطالب بوليساريو المدعومة من الجزائر.وتميزت العلاقات الجزائرية الإسبانية بالهدوء منذ عقود، خاصة أن مدريد تعتمد بشكل كبير […]

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